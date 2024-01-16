Росіяни обстрілюють Харків, є інформація про поранених, - Терехов (оновлено)

Ввечері 16 січня російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні”, - написав Терехов.

Цю інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях!” - написав він.

Оновлено 22:10 Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни завдали удару по центру міста, де немає жодної військової інфраструктури, а є житлова забудова. ДСНС працює на місцях прильотів, є інформація щодо поранених.