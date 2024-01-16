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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів області.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 16 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 101 вибух.   

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Зокрема, по Білопільській громаді росіяни завдали ударів з мінометів та артилерії, а також вдарили по ній FPV дроном-камікадзе.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з гранатометів та мінометів.

Також із мінометів армія РФ обстріляла Шалигинську, Свеську, Хотінську та Есманську громади.

А Краснопільську громаду росіяни атакували FPV дроном-камікадзе, скинули на неї ВОГи з БпЛА та обстріляли з мінометів та гранатометів.

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