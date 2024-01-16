Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 16 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 101 вибух.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни завдали ударів з мінометів та артилерії, а також вдарили по ній FPV дроном-камікадзе.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з гранатометів та мінометів.

Також із мінометів армія РФ обстріляла Шалигинську, Свеську, Хотінську та Есманську громади.

А Краснопільську громаду росіяни атакували FPV дроном-камікадзе, скинули на неї ВОГи з БпЛА та обстріляли з мінометів та гранатометів.