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​Уночі росіяни атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 19

Також у напрямку Харкова ворог запустив дві керовані ракети С-300.

​Уночі росіяни атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 19
Фото: EPA/UPG

У ніч на 17 січня Росія завдала удару 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області в напрямку Харкова.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони  знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

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