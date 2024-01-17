​Уночі росіяни атакували Україну 20 "шахедами", ППО знищила 19

Також у напрямку Харкова ворог запустив дві керовані ракети С-300.

У ніч на 17 січня Росія завдала удару 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області в напрямку Харкова.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.