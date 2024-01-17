Наглядову раду Укроборонпрому очолив Давід Ломджарія

Головою наглядової ради акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” 16 січня було обрано Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Серед основних функцій Голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльністі, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.
“Вітаю Давіда Ломджарію з обранням і бажаю продуктивної роботи для наближення Перемоги та подальшого розвитку державного сектору ОПК. Впевнений, що разом з Давідом Ломджарією та іншими членами наглядової ради ми зможемо прискорити виконання ключових завдань Товариства: збільшення обсягів виробництва, ефективне реформування нашої оборонки та побудову антикорупційної інфраструктури”, ؘ– зазначає генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.
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Зазначається, що Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ “Укрзалізниця”, де займався реалізацією реформи корпоративного управління, зокрема забезпечення прозорості діяльності, впровадження практик відповідального ведення бізнесу та підзвітності. Давід Ломджарія має більш ніж 25-річний досвід успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами.
Окрім призначення Голови наглядової ради, було сформовано комітети та затверджено графік проведення засідань у 2024 році.
- 29 грудня уряд затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому. До неї увійшли, зокрема, експрем'єр Олексій Гончарук та ексміністр економіки Тимофій Милованов.
- Давід Ломджарія став членом наглядової ради УЗ в грудні 2021 року. Він також виконавчий директор в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank". Всі ці компанії розташовані в Грузії.