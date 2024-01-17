Головне за ніч та ранок середи, 17 січня: обстріли Харкова та Одеси, 80 відбитих штурмів на трьох напрямках

Унаслідок нічного обстрілу центру Харкова пошкоджено 19 будинікв. 17 харків'ян поранені, з них 14 госпіталізували. Одна людина – у важкому стані, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", – запевнив він.

За даними поліції, ударів завдали з С-300.

Росіяни почали ракетні удари близько 21:40. Били по центру, де немає військової інфраструктури, а самі лише будинки, наголосив мер. Окрім того, пошкоджено лікарню.

Одесу російські війська вночі атакували ударними дронами. В результаті атаки є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, а також нежитлової.

Станом на ранок кількість поранених збільшилася до трьох осіб. Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

За інформацією МВС, унаслідок атаки сталось загорання газової труби, легкових автомобілів, балконів та квартири.

На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено вісім та вогнем знищено чотири автівки.

У ніч на 17 січня Росія завдала удару 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгогородської області в напрямку Харкова.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 «шахедів». До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 98 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак противника в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 730 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 373000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни запустили ракету на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Місцевий телеграм-канал повідомляє про звуки вибухів у місті.

Тим часом в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського МіГ-31.

Російська армія за добу атакувала 11 областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Є поранені.

Більше інформації – в новині.

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