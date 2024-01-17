Замість годувати ЗСУ, судяться з Міноборони

Під час виведення торгів на систему Прозорро на 2 півріччя 2023 року, була собі така компанія як «Трейд Граніт Інвест», яка за чутками очікувала та все підготувала під прямі договори, і сиділа на… стільці рівно. Але колегіальний орган, неочікувано для них, пішов на торги на Прозорро. Під час цих торгів ця компанія дала найвищу ціну, і, звісно, пролетіла. Потім завалювала Міністерство оборони позовами (мені здається, найбільша кількість позовів була від них), і вже на третьому колі переторгування, нарешті, зрозуміла, що буде тільки конкурентна процедура, і виграла аж в 1 області.

Фото: Lb.ua

За часів опальних заступника Міністра Шаповалова (який знаходиться в СІЗО) та начальника Департаменту державних закупівель Хмельницького (також в СІЗО) ця компанія мала контрактів по харчуванню на 8 мільярдів гривень. Ну, а від себе хочу додати. Говорять, але я в це не вірю, що саме вони були замовником брудної інформаційної кампанії проти мене, саме тоді, коли ми відстоювали повернення на Прозорро.

На початку листопада Міноборони оголосило процедуру по послузі харчування на 1 квартал. На наступні періоди 2024 року ці торги передані в DOT - Державний оператор тилу. Єдиною дискредитаційною нормою було в одні руки не більше 30% ринку. В умовах війни це ж зрозуміло? Вищевказана компанія виграла по конкурентних цінах, з нормальними документами 10 лотів. Здавалось би, великий обʼєм, працюйте. Але вони подали позов до суду, щоб їм передали ще пару лотів, бо там найліпша цінова пропозиція. Але ж ми памʼятаємо про 30% в одні руки і диверсифікацію постачальників в період війни. Суд став на сторону Міністерства оборони.

А проблема в тому, що вже два тижні МО, КСЛ, тил веде переговори, садить операторів на контроль постачання в режимі 24/7, знову веде переговори, пише листи, виставляє претензії. Складає акти. Про що? Правильно. Про недопостачання продуктів харчування, а місцями і непостачання.

Претензійно-правова робота - це достатньо довга історія, і в кінці кінців ця компанія заплатить всі штрафні санкції, які має заплатити. Скоріш за все більше на торги МО не вийде. Але ЗСУ треба годувати зараз.

Всі необхідні юридичні процеси веде МО а весь контроль та перерозподіл харчування робить служба тилу.

Однак, як показує практика, іноді розголос діє значно ліпше, ніж позов в суді. Може, прочитавши це, хтось донесе керівництву «Трейд Граніт», що всі все знають, збитки та штрафні санкції рахуються, і за все вони понесуть відповідальність. А топи та директор цієї компанії почнуть брати слухалку.

І ще одна рекомендація - читати. Кримінальний кодекс України. Мені особисто подобається стаття 114-1.