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Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно навчатися 124 професіям, – Кім

За детальною інформацією можна звернутися до найближчого центру зайнятості.

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно навчатися 124 професіям, – Кім
Фото: Міноборони

За допомогою державної ваучерної програми учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни мають можливість безкоштовно навчатися 124 професіям та спеціальностям, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Ви можете подати заявку на отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації). Після закінчення навчання слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Вартість ваучера понад 30 тис. грн”, - повідомив Кім. 

Він зазначив, що єдині вимоги - мати професійно-технічну/вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітний

За детальною інформацією можна звернутися до найближчого центру зайнятості чи номером телефону 0 800 600 288. Також заявку можна подати онлайн за посиланням.

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