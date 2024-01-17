Росіяни обстріляли Чугуїв на Харківщині, загинула жінка - Синєгубов (оновлено)

Внаслідок ворожого удару загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні.

Ввечері 17 січня російська окупаційна армія завдала удару по Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти завдали 2 удари по Чугуєву”, - написав Синєгубов.

Він розповів, що попередньо відомо про пошкодження закладу освіти.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, профільні служби продовжують огляд місць влучань.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по Чугуєву загинула цивільна жінка, яка була оператором котельні.

Крім того, медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому.