Сили ППО знищили шість ворожих "шахедів" на Сумщині

Про постраждалих не повідомлялося.

Увечері та вночі з 17 на 18 січня у Сумській області сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"За підсумками протиповітряних боїв вчора ввечері та вночі (з 17 на 18 січня) силами ППО області було знищено 6 ворожих БПЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим Захисникам неба!" - ідеться у повідомленні.