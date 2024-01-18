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Сили ППО знищили шість ворожих "шахедів" на Сумщині

Про постраждалих не повідомлялося.

Сили ППО знищили шість ворожих "шахедів" на Сумщині
Фото: EPA/UPG

Увечері та вночі з 17 на 18 січня у Сумській області сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"За підсумками протиповітряних боїв вчора ввечері та вночі (з 17 на 18 січня) силами ППО області було знищено 6 ворожих БПЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим Захисникам неба!" - ідеться у повідомленні.

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  • 17 січня російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.
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