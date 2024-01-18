Перші тріщини в метро на синій гілці з'явилися ще в 2011, але торік багато тріщин виникли одночасно і раптово, – Брагінський

Керівник метрополітену вважає, що щільна забудова не могло вплинути на аварію в тунелі. Водночас висновків експертизи щоб цього немає.

Керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив, що перші тріщини на синій, Оболонсько-Теремківській гілці з'явилися через три місяці роботи цієї ділянки, в 2011 році.

Частина тунелю – від станції "Либідська" – була побудована в твердих ґрунтах, а частина – немеханізованим способом, ручною проходкою в заплаві ріки Либідь. Це фактично тунель на плавуні, і саме на з'єднанні цих двох тунелів пішли тріщини, розповів Брагінський в інтерв'ю LB.ua.

"Шириться багато інформації стосовно неправильної експлуатації тунелю. Хочу розвіяти цей міф. Тому що перші тріщини саме на ділянці з'єднання тунелів з'явилися після трьох місяців роботи цієї гілки метрополітену – у березні 2011-го. Згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовують під час будівництва тунелів метро, повинні слугувати не менш як 250 років. А тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто це пов'язано або з неправильним проєктуванням, або з неякісним будівництвом", – сказав він.

З дня аварійного закриття ділянки минуло близько місяця. Весь цей час науковці проводили вишукувальні роботи: геологію, геодезію.

"Працюють над встановленням причин, чому така ситуація склалася раптово. Так, багато тріщин з'явилося одночасно, і наші служби самостійно не могли зупинити їх. Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо", – додав керівник КП.

За його словами, тріщини на цій ділянці знаходили і в 2019 та червні 2023. Їх ліквідували, після чого тунель "вів себе нормально". А в грудні з'явилися одночасно багато тріщин.

З'ясуванням причин несправностей займається слідство. Бріганський каже, що висновків поки немає – чи причина в метробудівцях, які неякісно зробили, чи у проєктувальниках, чи якась інша, пов'язана з діяльністю підприємства.

Брагінський також вважає, що будівництво над станцією метро нібито не могло вплинути на тріщини всередині тунелю. Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявляв, що руйнування тунелю синьої лінії пішло ззовні.

"Перші тріщини, як я казав, пішли ще до того, як там з’явилося якесь будівництво – у 2011-му там ще нічого не було. Далі. Конкретно ця ділянка під Деміївським ринком. Там немає будівництва. Тобто я не вважаю, що саме будівництво могло вплинути. Але ми дочекаємося, коли профільні фахівці зроблять свій висновок на аналізі гідровишукувальних робіт", – сказав він.

При цьому після закриття ділянки метрополітену під торговими ятками провалилася земля. Брагінський вважає, що це – наслідок аварії в тунелі, а не причина. Водночас офіційних висновків щодо цього немає.

Фото: Офіс Генпрокурора