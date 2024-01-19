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Трьох фігурантів справи Гринкевича арештували із заставою по пів мільярда

За даними ЗМІ, мова йде про Колотила, Тимківа і Кузьмінського. Їх арештували до 16 березня. 

Трьох фігурантів справи Гринкевича арештували із заставою по пів мільярда
Андрій Колотило в суді 18 січня.
Фото: Радіо Свобода

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід трьом із 5-ти фігурантів справи Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена.

"У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн", – повідомила Українська правда. 

Також видання уточнило, що йдеться про Андрія Колотила. 

Крім того, як йдеться у матеріалі, за клопотанням Офісу генерального прокурора щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ, другому фігуранту кримінального провадження, а саме Володимиру Тимківу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн. 

За даними видання, суд арештував третього підозрюваного у цій справі, Кузьмінського, на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.

  • Раніше Державне бюро розслідування повідомило нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара слідчому ДБР.
  • Всього у справі фігурують 5 людей. Гринкевич уже перебуває в СІЗО, а його син Роман наразі оголошений у розшук.
  • Фігурантів підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.
  • За даними слідства, бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.
  • Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів, – у матеріалі LB.ua.
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