Трьох фігурантів справи Гринкевича арештували із заставою по пів мільярда

За даними ЗМІ, мова йде про Колотила, Тимківа і Кузьмінського. Їх арештували до 16 березня.

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід трьом із 5-ти фігурантів справи Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена.

"У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн", – повідомила Українська правда.

Також видання уточнило, що йдеться про Андрія Колотила.

Крім того, як йдеться у матеріалі, за клопотанням Офісу генерального прокурора щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ, другому фігуранту кримінального провадження, а саме Володимиру Тимківу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн.

За даними видання, суд арештував третього підозрюваного у цій справі, Кузьмінського, на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.