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ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу, – Генштаб

Також українські військові знищили 19 ворожих артилерійських систем та 4 одиниці спецтехніки.

ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу, – Генштаб
Фото: скрін відео

Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 374520 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,
  • танків ‒ 6167 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,
  • артилерійських систем – 8854 (+19) од,
  • РСЗВ – 966 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 654 (+1) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).

Втрати російської армії станом на 19 січня 2024 року
Фото: Генштаб
Втрати російської армії станом на 19 січня 2024 року

Дані уточнюються.

Протягом доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках. 

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