ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу, – Генштаб

Всього від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 374520 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 374520 (+920) осіб,
- танків ‒ 6167 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11445 (+35) од,
- артилерійських систем – 8854 (+19) од,
- РСЗВ – 966 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 654 (+1) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6929 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11831 (+37) од,
- спеціальна техніка ‒ 1384 (+4).
Дані уточнюються.
Протягом доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках.