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Законопроєкт про мобілізацію має створити умови для демобілізації тих, хто з 2022 року захищає Україну, - Калмикова

Для цього потрібно, зокрема, підготувати заміну цим військовослужбовцям.

Законопроєкт про мобілізацію має створити умови для демобілізації тих, хто з 2022 року захищає Україну, - Калмикова
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова

Головна ідея законопроєкту про мобілізацію - створити умови, за яких ті, хто з лютого 2022 року захищають Україну, мали б можливість звільнитися та відпочити.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що для цього потрібно, зокрема, підготувати заміну цим військовослужбовцям.

Також Калмикова розповіла про хід проєкту рекрутингу в ЗСУ. Станом на 15 січня надійшло понад 46 тис. відгуків на вакансії.

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“Це коли особа тим чи іншим чином сконтактувала з рекрутером або представником військової частини”, - уточнила заступниця міністра.

На сьогодні розміщено 3200 вакансій в силах оборони, при цьому варто розуміти, що одна вакансія - це не обов’язково єдина посада, а може передбачати дві-три людини на одну посаду.

Наталія Калмикова запевнила, що зараз в Україні багато людей, які шукають можливість, як долучитись до захисту країни.

Що коїться із законопроектом про мобілізацію:

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