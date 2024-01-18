Законопроєкт про мобілізацію має створити умови для демобілізації тих, хто з 2022 року захищає Україну, - Калмикова

Головна ідея законопроєкту про мобілізацію - створити умови, за яких ті, хто з лютого 2022 року захищають Україну, мали б можливість звільнитися та відпочити.
Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Вона наголосила, що для цього потрібно, зокрема, підготувати заміну цим військовослужбовцям.
Також Калмикова розповіла про хід проєкту рекрутингу в ЗСУ. Станом на 15 січня надійшло понад 46 тис. відгуків на вакансії.
“Це коли особа тим чи іншим чином сконтактувала з рекрутером або представником військової частини”, - уточнила заступниця міністра.
На сьогодні розміщено 3200 вакансій в силах оборони, при цьому варто розуміти, що одна вакансія - це не обов’язково єдина посада, а може передбачати дві-три людини на одну посаду.
Наталія Калмикова запевнила, що зараз в Україні багато людей, які шукають можливість, як долучитись до захисту країни.
Що коїться із законопроектом про мобілізацію:
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Ув'язнені й засуджені, що звільнилися раніше, не можуть мобілізуватися, навіть якщо звертаються до військкоматів із відповідним проханням. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що таким людям варто дозволити захищати країну.
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що законопроект про мобілізацію має декілька пунктів, які порушують норми української Конституції.
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У грудні Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію. Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
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Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
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Антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
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Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію за кілька тижнів.