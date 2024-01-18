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У тюрмах колаборантів вирішили утримувати окремо, щоб їх не побили інші в'язні, - заступниця глави Мін'юсту

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька зазначила, що серед ув'язнених - багато патріотично налаштованих осіб.

У тюрмах колаборантів вирішили утримувати окремо, щоб їх не побили інші в'язні, - заступниця глави Мін'юсту
Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька
Фото: Пресслужба Міністерства юстиції

В українських тюрмах вирішили утримувати колаборантів окремо, аби на них не впливали інші ув'язнені.

Про це в етері Українського радіо повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словам, у в'язницях є багато патріотично налаштованих осіб. Тому для безпеки зрадників останніх вирішили ізолювати від решти ув'язнених.

"Коли постало питання, наприклад, що в країні зростає кількість колаборантів та заведених на них кримінальних справ, і ми зрозуміли, що в'язниці будуть наповнюватись таким новим для країни суб'єктом, їхню безпеку треба буде забезпечувати набагато складніше, тому що інші засудження можуть якимось чином на них впливати. Тому ми вводили таку норму як окреме тримання для колаборантів", - розповіла Висоцька.

Вона зазначила, що Росія намагалася підштовхнути засуджених до бунту в тюрмах, однак країні-агресору це не вдалося.

"Як би їх не провокувала Росія безпосередньо перед повномасштабним вторгненням (а ми це відслідковували чітко, щоб вони нам, як державі, створили внутрішні конфлікти й тоді би нам довелось залучити, наприклад, Національну гвардію України або інші сили на те, щоб гасити проблеми у містах, де розташовані в'язниці, слідчі ізолятори), такого не сталося. Треба відмітити, що патріотичний дух в'язнів був дуже чітко визначений, і ми отримували тисячі звернень. Після цього була ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли взяти участь з відсічі збройної агресії", - сказала заступниця глави Мін'юсту.

  • Відомство виступає за те, аби Верховна Рада внесла зміни до законодавства і дозволила колишнім ув'язненим, які хочуть вступити до лав ЗСУ, мобілізуватися.
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