"Порушує норми української Конституції", – омбудсмен про мобілізаційний закон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що законопроект про мобілізацію має декілька пунктів, які порушують норми української Конституції.
Про це Лубінець заявив у інтерв’ю NV.
За його словами, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК.
"Я напряму показав, що ТЦК – це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції", – сказав омбудсмен.
Він додав, що в Україні органи, які перевіряють документи громадян, це Національна поліція, Держприкордонслужба та Нацгвардія.
Ще одним зауваженням Лубінця є пункт про те, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи ні.
"Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", – додав Лубінець.
На його думку, також є нюанси щодо тих частин законопроекту, в яких йдеться про осіб з інвалідністю третьої групи, яких законопроєкт пропонує залучати до війська.
"У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства", – наголосив омбудсмен.
За його словами, це потрібно вирішувати в інший спосіб, так як не можна порушувати міжнародні зобов’язанняУкраїни.
Лубінець висловив надію, що всі застереження і зауваження, які він офіційно висловив і направив на профільний комітет, будуть враховані.
Що коїться із законопроектом про мобілізацію:
- У грудні Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію. Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження можливості надсилати повістки про виклик до ТЦК СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- Антикорупційний комітет виявив низку норм у документі, які можуть призвести до корупційних ризиків.
- Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених із депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Кабмін може внести нову редакцію законопроєкту про мобілізацію за кілька тижнів.