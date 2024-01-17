Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
ГоловнаПраво

"Порушує норми української Конституції", – омбудсмен про мобілізаційний закон

Зокрема, за словами уповноваженого ВР з прав людини, ТЦК не має права перевіряти документи.

"Порушує норми української Конституції", – омбудсмен про мобілізаційний закон
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що законопроект про мобілізацію має декілька пунктів, які порушують норми української Конституції.

Про це Лубінець заявив у інтерв’ю NV.

За його словами, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК. 

"Я напряму показав, що ТЦК – це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції", – сказав омбудсмен.

Він додав, що в Україні органи, які перевіряють документи громадян, це Національна поліція, Держприкордонслужба та Нацгвардія.

Ще одним зауваженням Лубінця є пункт про те, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи ні. 

"Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", – додав Лубінець.

На його думку, також є нюанси щодо тих частин законопроекту, в яких йдеться про осіб з інвалідністю третьої групи, яких законопроєкт пропонує залучати до війська.

"У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства", – наголосив омбудсмен.

За його словами, це потрібно вирішувати в інший спосіб, так як не можна порушувати міжнародні зобов’язанняУкраїни. 

Лубінець висловив надію, що всі застереження і зауваження, які він офіційно висловив і направив на профільний комітет, будуть враховані. 

Що коїться із законопроектом про мобілізацію:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies