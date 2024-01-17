"Порушує норми української Конституції", – омбудсмен про мобілізаційний закон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що законопроект про мобілізацію має декілька пунктів, які порушують норми української Конституції.

Про це Лубінець заявив у інтерв’ю NV.

За його словами, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК.

"Я напряму показав, що ТЦК – це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції", – сказав омбудсмен.

Він додав, що в Україні органи, які перевіряють документи громадян, це Національна поліція, Держприкордонслужба та Нацгвардія.

Ще одним зауваженням Лубінця є пункт про те, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи ні.

"Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", – додав Лубінець.

На його думку, також є нюанси щодо тих частин законопроекту, в яких йдеться про осіб з інвалідністю третьої групи, яких законопроєкт пропонує залучати до війська.

"У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства", – наголосив омбудсмен.

За його словами, це потрібно вирішувати в інший спосіб, так як не можна порушувати міжнародні зобов’язанняУкраїни.

Лубінець висловив надію, що всі застереження і зауваження, які він офіційно висловив і направив на профільний комітет, будуть враховані.

Що коїться із законопроектом про мобілізацію: