Судді Київського апеляційного суду Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави

ВАКС обрав запобіжний захід одному з суддів Київського апеляційного суду, якого підозрюють в отриманні хабара.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про Ігоря Паленика.
ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора та відправив Паленика під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Строк дії запобіжного заходу - до 3 лютого 2024 року.
Адвокати судді заявили на засіданні, що мала місце провокація злочину. Тож вони готують звернення з цього приводу до Вищої ради правосуддя та Президента. За їхніми словами, у Паленика "бездоганна репутація".
Під час обшуку у Паленика, окрім 24,8 тисяч доларів нібито неправомірної вигоди, також знайшли 115 тисяч доларів, розфасованих в упаковки з-під кави. Офіційний дохід судді за останні 6 років склав близько 14 млн грн.
Деталі викриття суддів
- У Києві 29 листопада затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.
- Згодом пресслужба НАБУ підтвердила затримання. Судді за $35 000 мали скасувати арешт майна одного з приватних товариств. Суддя-посередник» отримав гроші від представника приватної компанії. Натомість мав задовольнити скаргу на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на майно.
- Напередодні Вища рада правосуддя вирішила задовольнити подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду.