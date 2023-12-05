Судді Київського апеляційного суду Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави

ВАКС обрав запобіжний захід одному з суддів Київського апеляційного суду, якого підозрюють в отриманні хабара.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про Ігоря Паленика.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора та відправив Паленика під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Строк дії запобіжного заходу - до 3 лютого 2024 року.

Адвокати судді заявили на засіданні, що мала місце провокація злочину. Тож вони готують звернення з цього приводу до Вищої ради правосуддя та Президента. За їхніми словами, у Паленика "бездоганна репутація".

Під час обшуку у Паленика, окрім 24,8 тисяч доларів нібито неправомірної вигоди, також знайшли 115 тисяч доларів, розфасованих в упаковки з-під кави. Офіційний дохід судді за останні 6 років склав близько 14 млн грн.

Деталі викриття суддів