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ВККС відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів

Кваліфікаційне оцінювання суддів розпочнеться з роботи трьох колегій Комісії.

ВККС відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів
Фото: vkksu.gov.ua

Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія відновлює оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Таке оцінювання повинні пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України.

Про це повідомляє у Facebook Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС).

Зазначається, що 109 осіб розпочнуть процедуру зі складання іспиту, 1 775 осіб будуть допущені до другого етапу – дослідження досьє та проведення співбесіди.

До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти Комісії у встановленні відповідності судді чи кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.

"Якісне та прозоре проведення кваліфікаційного оцінювання суддів сприятиме підвищенню довіри до правосуддя в Україні. Тому Комісія докладе максимум зусиль, аби ця процедура показала свою ефективність", – наголосив голова ВККСУ Роман Ігнатов.

Комісія напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання спільно з ГРД погодили перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

Кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відновлюється з 13 листопада 2023 року, розпочнеться з роботи трьох колегій Комісії. У перший день заплановано проведення співбесід з дев’ятьма суддями.

Усі співбесіди транслювалися в прямому ефірі на офіційній Youtube-сторінці Комісії. 

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Нагадаємо, що останнє засідання ВККСУ щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводилось ще 5 листопада 2019 року, а уже через два дні припинились повноваження членів Комісії другої каденції.

Новий склад ВККСУ було обрано в червні 2023 року. Це дозволило відновити всі процедури Комісії, зокрема проведення кваліфікаційного оцінювання суддів.

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