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Депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП

Автомобіль, яким керував нардеп, здійснив наїзд на 18-річну дівчину. Вона загинула на місці.

Депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП
Фото: Офіс генерального прокурора

Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це повідомляє сайт Офіс генерального прокурора. За даними слідства, депутат перевищував швидкість. 

За даними слідства, 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті цього вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, народний обранець, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху. На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

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Нагадаємо, 3 листопада нардеп Ніколаєнко, перебуваючи за кермом автомобіля "Mercedes-Benz GLE" та рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9:45 на трасі Київ – Чоп у с. Березівці Житомирського району.

Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Було призначено ряд відповідних експертиз.

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