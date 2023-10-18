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Екснардеп Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів 1+1

Ухвала суду вступила в дію півроку тому.

Екснардеп Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів 1+1
Олег Барна
Фото: Ірина Геращенко

Загиблий на війні проти російських окупантів екснардеп Олег Барна посмертно виграв суд проти журналістів "1+1". Йдеться про його позов щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Про це повідомила нардепка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Олег Барна виграв суд. Посмертно. Проти брехливих журналістів Плюсів, які його цькували. Дружина Олега, пані Ольга згадує, що в останньому sms, чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захисти його чесне ім'я", - написала вона в Telegram.

Геращенко зазначила, що пані Ольга отримала рішення суду по справі № 758/6759/19 , яке вступило в силу ще 17 квітня 2023 року.

"Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації - задовольнити повністю", - йдеться в ухвалі.

"Ухвала суду вступила в дію півроку тому! Але і досі ані Колтунов, ані Плюси в рамках марафону не принесли вибачень перед родиною Олега і жодних спростувань. «Європейська Солідарність» вимагає від журналіста і телекомпанії негайно виконати рішення суду, принести спростування і вибачення", - додала Геращенко.

Нагадаємо, в 2018 році Барна обматюкав журналіста Колтунова після його запитання про "кнопкодавство". Він також просив позбавити його акредитації в Раді. Колтунов заявив, що розцінює дії нардепа як переслідування свободи слова.

56-річний Олег Барна загинув 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Він проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

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