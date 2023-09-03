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Суддя назвав Коломойського громадянином України

Інформація про те, що в олігарха забрали український паспорт з'явилася у липні минулого року.

Суддя назвав Коломойського громадянином України

У мережу потрапило відео судового засідання, на якому олігарху Ігорю Коломойському обирали запобіжний захід. У ньому суддя під час оголошення ухвали назвав Коломойського "громадянином України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кримінального провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження, який народився у місті Дніпропетровськ, громадянина України,  який підозрюється у вчиненні кримінального порушення", – сказав суддя.

У липні минулого року з'явилася інформація, що в канцелярії президента Володимира Зеленського готується указ про позбавлення Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабиновича громадянства України.

У відповідь на запит журналістів в Офісі президента відмовилися надати копії указів президента №502-2022 і №503-2022, які стосуються припинення громадянства України, де начебто вказані ці прізвища. В ОП зазначили, що укази є засекреченими.

Державна міграційна служба 25 липня позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.

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Нагадаємо, 2 вересня Ігорю Коломойському повідомили про підозру. Йому інкримінують шахрайство та відмивання коштів. У тексті підозри йдеться, що протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи за для цього інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Того ж дня олігарха помістили в СІЗО після того, як він відмовився вносити заставу в пів мільярда гривень.

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