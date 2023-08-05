Вищий антикорсуд засекретив вирок щодо угоди з ексміністром екології Злочевським

Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським, повідомляє "Судовий репортер".

Як ідеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, "інформація заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень".

Фото: скриншот сторінки

Нагадаємо, днями Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Злочевський отримав штраф у розмірі 68 тисяч гривень у справі про рекордний хабар правоохоронцям.

Крім штрафу ексміністр надав 500 млн гривень для проєкту "Армія дронів" та допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн гривень.

У червні 2020 року детективи НАБУ задокументували факт спроби передачі хабаря керівництву бюро та керівнику САП Назареві Холодницькому у розмірі $6 млн. За версією слідства, хабар давали за закриття справи проти ексміністра екології Злочевського про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банк. Злочевський був міністром екології часів Віктора Януковича. У липні ексчиновник отримав підозру, а торік у квітні 6 млн застави за Злочевського перерахували на потреби армії.