Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
ГоловнаПраво

Вищий антикорсуд засекретив вирок щодо угоди з ексміністром екології Злочевським

"Інформація заборонена для оприлюднення", - йдеться в реєстрі судових рішень.

Вищий антикорсуд засекретив вирок щодо угоди з ексміністром екології Злочевським
Микола Злочевський
Фото: Макс Левін

Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським, повідомляє "Судовий репортер".

Як ідеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, "інформація заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень".

Фото: скриншот сторінки

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, днями Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Злочевський отримав штраф у розмірі 68 тисяч гривень у справі про рекордний хабар правоохоронцям.

Крім штрафу ексміністр надав 500 млн гривень для проєкту "Армія дронів" та допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн гривень.

У червні 2020 року детективи НАБУ задокументували факт спроби передачі хабаря керівництву бюро та керівнику САП Назареві Холодницькому у розмірі $6 млн. За версією слідства, хабар давали за закриття справи проти ексміністра екології Злочевського про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банк. Злочевський був міністром екології часів Віктора Януковича. У липні ексчиновник отримав підозру, а торік у квітні 6 млн застави за Злочевського перерахували на потреби армії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies