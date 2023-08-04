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Керівник колонії на Дніпропетровщині за гроші пообіцяв в’язню випустити його раніше на свободу

Вартість своїх "послуг" він оцінив у 100 тис. грн, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків

Керівник колонії на Дніпропетровщині за гроші пообіцяв в’язню випустити його раніше на свободу

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру начальнику виправної колонії з Дніпропетровської області. Він за хабар намагався посприяти одному з ув’язнених достроково вийти на свободу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Фігурант вирішив заробити гроші на ув’язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП. Начальник колонії запевнив чоловіка, що напише позитивну характеристику та підготує інші документи, завдяки чому засуджений матиме право на умовно дострокове звільнення. Вартість таких послуг він оцінив у 100 тис. грн, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали після того, як той отримав хабар на банківський рахунок. Йому обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3. ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше 8 років ув'язнення отримав ексохоронець херсонської катівні за співпрацю з росіянами.

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