Мінтранс РФ доручив вивезти 400 українських дітей з Донеччини до Росії та Криму, - ZMINA

Міністерство транспорту Росії доручило своїм підконтрольним структурам забезпечити безплатний транспорт для вивезення з території Донецької області 400 українських дітей і розвезти їх у шість регіонів Росії, Крим та Севастополь.

Про це повідомляє ZMINA з посиланням на документи, отримані від власних джерел.

Згідно з документами, вивезення дітей проводиться "у рамках реалізації гуманітарної місії за проєктом “Діти – наше майбутнє". Даний проєкт реалізує благодійний фонд "Рятуючи дитинство" спільно з адміністрацією президента РФ, міністерством спорту РФ та так званим "міністерством спорту та туризму ДНР".

Мінтранс РФ просить перевезти 400 українських дітей на території республік Адигеї та Калмикії, Краснодарського краю, Астраханської, Вологодської та Ростовської областей, а також Криму та міста Севастополь. По 50 дітей – у кожний регіон.

Здійснити вивезення планують у вересні.

За інформацією на офіційному сайті, основна діяльність благодійного фонду “Рятуючи дитинство” – це надання допомоги дітям з розладом аутистичного спектра (РАС), які проживають на території Московської області та в Ярославлі. Чим він до 2022 року й займався. Водночас з липня 2022 року почав вивозити українських дітей з окупованих територій до РФ.

Зокрема, у грудні 2022 року вони вивезли 167 дітей в Передєлкіно по програмі "Патріарша місія" та “Діти Донбасу в гостях у патріарха". Дітей водили на всілякі богослужіння, щоб "долучити їх до традицій російського православ’я", влаштовували "аудієнції з патріархом Кирилом" та водили на екскурсії.

Правозахисники наголошують, що Росія неодноразово порушувала інтереси депортованих дітей, а також заперечувала їхні права на ідентичність, сімʼю та об’єднання з нею, освіту, доступ до інформації тощо.

Російська влада також робить усе, щоб приховати місцеперебування українських дітей: відразу видає дітям російське громадянство, постійно їх переміщує чи віддає на виховання до російських родин, змінюючи їхні імена.

За офіційними даними української влади, за рік війни Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. З них 4390 вихованців спеціальних дитячих закладів – дітей-сиріт, напівсиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними з відкритих джерел у РФ вивезли 744 тисячі дітей. У Європарламенті вважають, що з 2014 року росіяни депортували до 300 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини при Путіні Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині незаконної депортації дітей з України до РФ.