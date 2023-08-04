Українські захисники успішно відбили атаки росіян у районі Авдіївки, - Генштаб

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

Українські захисники успішно відбили атаки окупантів у районі Авдіївки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Росіяни завдали по Україні 39 авіаційних ударів (застосувавши два ударні дрони “Shahed-136/131”, усі було знищено) та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині;

та росіяни завдали авіаударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області; Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області;

артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області; на Лиманському окупанти обстріляли населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області/;

окупанти обстріляли населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області/; на Бахмутському Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області.

Сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області. на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдали авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області; Старомайорське, Левадне Запорізької області;

окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдали авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області; Старомайорське, Левадне Запорізької області; на Запорізькому противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Єгорівка Запорізької області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Єгорівка Запорізької області; на Херсонському росіяни завдали авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Республіканець, Зміївка, Берислав, Молодіжне та Херсон Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що росіяни відчайдушно намагаються зупинити наш наступ. Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що ситуація на полі бою складна, але ініціатива зберігається за ЗСУ. Він зазначив, що захисники потребують більше озброєння, бо саме від неї та її ефективного застосування залежить перебіг боїв.