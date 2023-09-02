Слідчі Національної поліції викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, призначеною для жителів Ірпеня.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі першої необхідності, надіслані у 2022 році з-за кордону. Допомога була призначена жителям Ірпеня, які постраждали під час окупації міста російськими військами", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога, і вилучили - антисептичні засоби, турнікети, перев'язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо.

Наразі тривають слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років із конфіскацією майна.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, що СБУ заявила про затримання в Одесі військового чиновника у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу для ЗСУ.