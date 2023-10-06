Генпрокурор зареєстрував кримінальні провадження щодо депутатів Дмитрука та Куницького, які побили хлопця

За фактом інциденту, який стався учора між народними депутатами Артемом Дмитруком, Олександром Куницьким та громадянином в центрі Києва, генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження.

Про це lb.ua повідомили в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, правова кваліфікація провадження – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. А також хуліганство – тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

Наразі кримінальні провадження об’єднано, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 5 жовтня народні депутати "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві. Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах. Дмитрук стверджував, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру.

Дмитрук та Куницький повідомили, що написали заяву в поліцію.

Артем Дмитрук – народний депутат IX скликання (з 2019 року), обирався за виборчим округом №133 (Одеська область). Він також підприємець і професійний спортсмен, який керував федерацією професійного боксу Одеси та області. У листопаді минулого року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Олександр Куницький – народний депутат України 9 скликання. Обраний по 169 округу (Харків) від "Слуги Народу". На момент балотування на виборах 2019 року, окрім українського, мав також паспорт громадянина Ізраїлю. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Куницький став відомий як активіст "Дорожнього контролю" під ніком "ZP Санек", і як власник однойменного ютуб-каналу.