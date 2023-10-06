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Генпрокурор зареєстрував кримінальні провадження щодо депутатів Дмитрука та Куницького, які побили хлопця

Правова кваліфікація – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості та хуліганство.

Генпрокурор зареєстрував кримінальні провадження щодо депутатів Дмитрука та Куницького, які побили хлопця
Скріншот відео

За фактом інциденту, який стався учора між народними депутатами Артемом Дмитруком, Олександром Куницьким та громадянином в центрі Києва, генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження.

Про це lb.ua повідомили в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, правова кваліфікація провадження – умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. А також хуліганство – тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 КК України).

Наразі кримінальні провадження об’єднано, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

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Нагадаємо, 5 жовтня народні депутати "Слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві. Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого оприлюднили у соцмережах. Дмитрук стверджував, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру.

Дмитрук та Куницький повідомили, що написали заяву в поліцію.

Артем Дмитрук – народний депутат IX скликання (з 2019 року), обирався за виборчим округом №133 (Одеська область). Він також підприємець і професійний спортсмен, який керував федерацією професійного боксу Одеси та області. У листопаді минулого року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

Олександр Куницький – народний депутат України 9 скликання. Обраний по 169 округу (Харків) від "Слуги Народу". На момент балотування на виборах 2019 року, окрім українського, мав також паспорт громадянина Ізраїлю. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Куницький став відомий як активіст "Дорожнього контролю" під ніком "ZP Санек", і як власник однойменного ютуб-каналу.

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