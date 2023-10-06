​У серпні в Україні весільний бум пішов на спад, а в Києві зафіксували найвищий показник розлучень

В Україні у серпні 2023 року зафіксовано найвищий показник розлучень. Кількість одружень спадає з вересня 2022 року.

Про це пише "Телеграф" із посиланнями на повідомлення Міністерства юстиції.

Так, у серпні 2023 року найбільша кількість пар розлучилася в Києві. Для порівняння, якщо в серпні 2022 року було розлучено 335 пар, то в серпні цього року - 411 пар. Це значно перевищує навіть довоєнні показники.

На другому місці - 271 розлучення у Дніпропетровській області. На третьому - Одещина (226), Харківщина (217) на четвертому. Київщина на п'ятому місці з показником 194 розлучень.

Найнижчі показники на Закарпатті (50), у Чернівецькій (53), Волинській (54) та Рівненській (56) областях.

Водночас у період з вересня 2021 року по серпень 2022 року та вересень 2022 року і серпень 2023 року зменшилася кількість одружень. Показники - трохи нижче до початку повномасштабної війни.

У Києві раніше було зареєстровано 3021 пар, у серпні цього року - 2420. У Київській області - 1239 (раніше - 1591).

Минулого серпня у Вінницькій області зареєстрували 1160 шлюбів, цього серпня – лише 888. У Дніпропетровській області – 2847 торік у порівнянні з 1901, у Львівській – 1389 та 1197. В Одеській області 1348 (раніше – 1839).

У Харківській області приблизно однаковий показник за цей період - 1180 торік, 1258 - у серпні цього року.

Найменше одружень за серпень 2023 року зафіксовано у Херсонській області (82) та у Донецькій - 226.

Нагадаємо, що станом на червень в Україні зареєстровали 3 328 дистанційних шлюбів за час повномасштабного вторгнення РФ. Як відомо, військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

Минулого року з березня українці одружувалися втричі частіше, ніж розлучалися.