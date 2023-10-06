Суд арештував комплекс історичних споруд на Рейтарській і заборонив забудову

Шевченківській районний суд арештував майновий комплекс на вулиці Рейтарській, 37 та заборонив проведення будь-який будівельних робіт.

Йдеться про будинок Київського повітового земства 1913 року площею майже 3700 квадратних метрів. До складу майнового комплексу входять будинки 37A, 37-А' та флігель Б, повідомили в міській прокуратурі.

"Ухвалою суду заборонено використання, експлуатація та проведення будь-яких будівельних робіт на цій території, будь-якими особами", – йдеться у повідомленні.

Комплекс будівель на Рейтарській – ще одна пам'ятка, що опинилася під загрозою через плани забудовника. У травні 2023 забудовник почав зносити історичний флігель за адресою Рейтарська, 37-А. У КМДА говорили, що не погоджували проведення робіт, і після відкриття провадження демонтаж вдалося зупинити. Але забудовник, попри це, поновлював роботи декілька разів.

Активісти повідомляли, що компанія "Нест" замість історичних будівель збирається будувати черговий бізнес-центр, пише "Суспільне". Для цього забудовник хоче знести фасадну будівлю та флігель. Забудовник стверджує, що має дозволи.

26 вересня поліція зупинила демонтаж будівель, але забудовник не вивіз із території техніку, а його працівники перебували поруч. Щоб урятувати будівлі, біля них щодня чергували активісти.

28 вересня Мінкультури підтвердило статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі Київського повітового земства за адресою м. Київ, вул. Рейтарська 37-А, А'. Мінкульт наголосив на необхідності збереження історичного середовища центру Києва, особливо в межах буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.