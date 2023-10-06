ООН направить експертів на місце ракетного удару росіян по Грозі на Харківщині

Команда спілкуватиметься з постраждалими та збиратиме інформацію.

Сьогодні Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування ракетного удару окупантів, унаслідок якого загинуло 52 людини.

Про це пише Reuters з посиланням на речника управління комісара Елізабет Тросселл.

Команда спілкуватиметься з постраждалими та збиратиме інформацію.

“Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства”, − сказала вона.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар, зазначивши, що “напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом”.

Нагадаємо, 5 жовтня пообіді ворог обстріляв кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківщини ракетою "Іскандер-М". Там тривали поминки за односельцем, у кафе перебувало майже 60 осіб, унаслідок удару померло 52.