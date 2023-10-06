Степ невизначеності
Степ невизначеності
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН направить експертів на місце ракетного удару росіян по Грозі на Харківщині

Команда спілкуватиметься з постраждалими та збиратиме інформацію.

ООН направить експертів на місце ракетного удару росіян по Грозі на Харківщині
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування ракетного удару окупантів, унаслідок якого загинуло 52 людини.

Про це пише Reuters з посиланням на речника управління комісара Елізабет Тросселл.

Команда спілкуватиметься з постраждалими та збиратиме інформацію.

“Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства”, − сказала вона.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетний удар, зазначивши, що “напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом”.

Нагадаємо, 5 жовтня пообіді ворог обстріляв кафе-магазин у селі Гроза Куп'янського району Харківщини ракетою "Іскандер-М". Там тривали поминки за односельцем, у кафе перебувало майже 60 осіб, унаслідок удару померло 52.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies