ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козиря
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Росія заборонила в'їзд українців через більшість третіх країн
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаПраво

До посольства України в Ізраїлі звернулося понад 100 наших громадян, − Зеленський

Встановлено місцеперебування п’яти українців на півдні країни.

До посольства України в Ізраїлі звернулося понад 100 наших громадян, − Зеленський

Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. 

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

“Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги”, − сказав він.

За словами президента, вже є понад сотні звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки. Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово”, − сказав Зеленський.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу зросла до щонайменше 700 осіб. 2150 поранено, з них 300 у важкому стані. Підтвердилася загибель двох громадян України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies