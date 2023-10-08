До посольства України в Ізраїлі звернулося понад 100 наших громадян, − Зеленський

Між українським Посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів.

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

“Посольство України в Ізраїлі, усі наші дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги”, − сказав він.

За словами президента, вже є понад сотні звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю.

“Ще раз звертаюся до всіх громадян України в Ізраїлі: будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки. Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово”, − сказав Зеленський.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу зросла до щонайменше 700 осіб. 2150 поранено, з них 300 у важкому стані. Підтвердилася загибель двох громадян України.