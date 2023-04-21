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У Києві попрощалися із загиблим екснардепом Олегом Барною

Загиблого захисника поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 21 квітня, у Києві попрощалися із загиблим народним депутатом Верховної Ради VIII скликання Олегом Барною. Він загинув у віці 56 років 17 квітня під час оборони країни під Вугледаром. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua

Церемонія відбулася на території Михайлівського собору в столиці.

Під час церемонії також попрощалися із загиблим на фронті командиром єгерського взводу з Тернополя Валерієм Дороховим. 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, екснардеп із Тернопільщини Олег Барна загинув під Вугледаром. Із першого дня повномасштабного вторгнення РФ вже на наступний день вирушив добровольцем на фронт у складі 44-ї артилерійської бригади ім. Данила Апостола, де був сержантом, а потім продовжив службу у званні сержанта у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Останні дні воював на сході України у одній із найгарячіших точок – під Вугледаром на Донеччині.

Олег Барна – уродженець села Нагірянка Чортківського району Тернопільщини. Працював учителем, два терміни очолював Нагірянську сільську раду.

Був активним учасником Євромайдану. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо "Дядько Олег").

На виборах у 2014 році потрапив у парламент від Блоку Петра Порошенка. Був головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Його молодший брат – Степан Барна – очолював Тернопільську обласну державну адміністрацію. 

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Європейська Солідарність" як безпартійний.

З початком російського вторгнення в Україну 2022 року пішов добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

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