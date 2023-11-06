Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаПраво

ВАКС призначив заставу 26,8 млн гривень депутату Горвату, якого підозрюють у заволодінні державними землями

У результаті реалізації злочинної схеми державі було завдано понад 123 млн гривень збитків.

ВАКС призначив заставу 26,8 млн гривень депутату Горвату, якого підозрюють у заволодінні державними землями
Фото: САП

Сьогодні за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Роберту Горвату, який разом з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, це завдало державі збитків на понад 123 млн гривень.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн гривень.

Також на осіб покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 25 жовтня САП повідомила про підозру в заволодінні державними землями народному депутату України Роберту Горвату.

Також 24-25 жовтня повідомили про підозру ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину: колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства. Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у 2016-2019 роках депутат, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.

За інформацією прокуратури, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник ГУ Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. У результаті реалізації цієї схеми державі було завдано понад 123 млн гривень збитків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies