ВАКС призначив заставу 26,8 млн гривень депутату Горвату, якого підозрюють у заволодінні державними землями

У результаті реалізації злочинної схеми державі було завдано понад 123 млн гривень збитків.

Сьогодні за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Роберту Горвату, який разом з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, це завдало державі збитків на понад 123 млн гривень.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн гривень.

Також на осіб покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 25 жовтня САП повідомила про підозру в заволодінні державними землями народному депутату України Роберту Горвату.

Також 24-25 жовтня повідомили про підозру ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину: колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства. Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у 2016-2019 роках депутат, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.

За інформацією прокуратури, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник ГУ Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. У результаті реалізації цієї схеми державі було завдано понад 123 млн гривень збитків.