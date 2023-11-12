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​Дорадча група з оцінювання кандидатів у судді КС провела перше засідання

На ньому було ухвалоено  два ключові рішення, необхідні для початку її роботи.

​Дорадча група з оцінювання кандидатів у судді КС провела перше засідання
Фото: КСУ

Сьогодні відбулося перше засідання Дорадчої групи експертів, яка була сформована для сприяння в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це повідомляє пресслужба КС.

На своєму першому засіданні Дорадча група ухвалила два ключові рішення, необхідні для початку її роботи – обрала Голову та Секретаря, а також затвердила Положення про Дорадчу групу експертів.

Головою Дорадчої групи обрали Алеша Залара, а Секретарем – Ярослава Романюка.

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Алеш Залар повідомив, що Дорадча група продовжить працювати над проєктом Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді КСУ, аби напрацювати остаточну версію документа вже найближчим часом.

Окрім цього, голова ДГЕ запросив представників громадянського суспільства до співпраці.  Він наголосив, що Дорадча група буде максимально прозоро здійснювати свою роботу.    

Нагадаємо, в січні новий постійний представник Верховної Ради в Конституційному Суді Максим Дирдін розповідав в інтерв'ю LB.ua, що конкурсна процедура відбору кандидатів на посади суддів КСУ запрацює вже в лютому.  До КСУ можливо буде обрати 5 вакантних суддів вже за пів року.

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