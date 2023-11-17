З 1 лютого Вірменія стане державою-учасницею Міжнародного кримінального суду

Вірменія 14 листопада 2023 року офіційно здала на зберігання документ про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це повідомила пресслужба Міжнародного кримінального суду.
“Статут набуде чинності для Вірменії 1 лютого 2024 року. Вірменія стане 124-ю державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту, і 19-ю державою зі Східноєвропейської групи, яка це зробить”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян зазначив, що Вірменія заднім числом визнає юрисдикцію МКС з 10 травня 2021 року.
Вірменія зобов'язується співпрацювати з МКС у повному обсязі та без зволікань.
Нагадаємо, 3 жовтня Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Перед тим МЗС Росії заявило, що ратифікація Вірменією Римського статуту “матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин”.