Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаПраво

З 1 лютого Вірменія стане державою-учасницею Міжнародного кримінального суду

Вірменія заднім числом визнає юрисдикцію МКС з 10 травня 2021 року. 

З 1 лютого Вірменія стане державою-учасницею Міжнародного кримінального суду
Фото: Пресслужба МКС

Вірменія 14 листопада 2023 року офіційно здала на зберігання документ про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомила пресслужба Міжнародного кримінального суду.

“Статут набуде чинності для Вірменії 1 лютого 2024 року. Вірменія стане 124-ю державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту, і 19-ю державою зі Східноєвропейської групи, яка це зробить”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян зазначив, що Вірменія заднім числом визнає юрисдикцію МКС з 10 травня 2021 року. 

Вірменія зобов'язується співпрацювати з МКС у повному обсязі та без зволікань.

Нагадаємо, 3 жовтня Національні збори Вірменії ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Перед тим МЗС Росії заявило, що ратифікація Вірменією Римського статуту “матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies