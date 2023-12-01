«Злочинець» тільки після вироку: для чого існує презумпція невинуватості

Розглянемо на цьому прикладі, що означає цей принцип, як працює презумпція і при чому тут справедливість суду?

31 жовтня 2023 року Вищий антикорупційний суд встановив, що детектив НАБУ Станіслав Браверман порушив презумпцію невинуватості щодо екснардепа Максима Микитася, «сказавши зайвого» в подкасті на YouTube. Клопотав про це сам Микитась, аби не порушувалося його право на справедливий суд і власне принцип презумпції невинуватості.

Фото: Катерина Петренко Максим Микитась

У чому суть презумпції невинуватості?

Доки немає обвинувального вироку, невідомо, винна особа чи ні. Це не перешкоджає органам досудового розслідування чи прокуратури відстоювати винуватість особи перед судом, але вони не можуть прилюдно оголошувати людину винною чи формувати до неї таке ставлення.

Ця вимога існує для того, щоб покарання й відповідний осуд суспільства наставали вже після вироку суду, а не заздалегідь чи взагалі до того, як справа потрапить до суду.

Тому правоохоронці в публічній комунікації про затримання чи викриття ймовірних злочинців не згадують їхні імена та прізвища, а на фотографіях «блюрять» обличчя. І навіть якщо людину доволі легко ідентифікувати, а в мережі з’явилося відео від журналістів, називати її винною заборонено.

Тут згадався кумедний випадок, коли СБУ наклала пікселі не тільки на затриманих, а й на кота, який потрапив у кадр правоохоронців.

13 жовтня 2023 року в одному з випусків подкасту Radio NV «Секрети НАБУ» детектив Браверман, у контексті обговорення можливого надання Микитасем хабаря 22 млн євро меру Дніпра Філатову, сказав таке:

«Як пояснювали свідки, з цим підприємцем (Микитасем — ред.) співпрацювали декілька років до цих подій, вони неякісно виконали свої задачі, тому їх не хотіли, але так як вони почали наполегливо старатися зустрітися із мером (мером Дніпра — ред.) і дали свої пропозиції, які мали провокативний характер. Тому і відбулось фіксування даного злочину. Стосовно суми 22 млн євро (хабар Філатову — ред.) детектив зауважив наступне: «В процесі розмов, що були нами зафіксовані, озвучувалось, що ця сума буде рости. Він хвалився, що по інших об`єктах було 500 млн, а він наростив до 2,5 млрд. Тобто він казав, що в нього є великий досвід, і ця сума може бути не кінцева, 220 млн — це той мінімум, про який вони домовилися, який був зафіксований вже на той час документами і договорами. Тому ми інкримінуємо ці 22 млн, але він планував, що це буде більше».

Самая большая взятка в истории, Микитась, Филатов, метро в Днепре – Секреты НАБУ

Суд встановив, що детектив НАБУ хоч і не називав конкретних прізвищ, але контекст розмови й категоричні твердження детектива безперечно формують у глядачів та слухачів цього інтерв'ю враження, що Микитась винен у вчиненні злочину.

Микитась заявив, що такі твердження детектива НАБУ мають негативний вплив як для нього, так і для авторитету судової влади — ВАКС із ним погодився. А директору НАБУ суд вказав не допускати подібних випадків у майбутньому.

Чому варто дотримуватися презумпції невинуватості?

Насамперед це ознака цивілізованості держави, а також того, що винуватість особи вирішує суд, а не натовп. Звісно, це не забирає у громадськості право поширювати інформацію про роботу правоохоронців, але визначає правила подачі інформації.

Ці правила визначені як у ст. 17 КПК України, так і в інших законодавчих актах. Також про це згадано у ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що презумпція невинуватості є складовою права особи на справедливий суд, оскільки суд не може бути упередженим у винуватості людини без дослідження відповідних доказів та думок сторін.

На жаль, ЄСПЛ неодноразово вказував на порушення зобов’язань України щодо дотримання презумпції невинуватості. І те, що ВАКС визнав вислови детектива НАБУ щодо Микитася порушенням – істотне зрушення, яке демонструє здатність національної правової системи виправляти помилки без звернення до міжнародних судів.

Які випадки ще були в ЄСПЛ?

Європейський суд вважає презумпцію невинуватості порушеною в таких випадках.

- Посадовці та політики роблять публічні висновки про винуватість особи до вироку суду.

Наприклад, у справі «Шагін проти України» перший заступник прокурора Києва висловлювався, що підозрюваний був «фактичним керівником» групи кілерів і «його розпорядження [вбивати] мали систематичний характер». Схожого характеру заяви керівників міського відділу та обласного управління МВС були визнані ЄСПЛ протиправними у справі «Довженко проти України».

- Судове рішення, відмінне від вироку, визначає, що особа є винною.

Наприклад, у справі «Грубник проти України» суд в ухвалі про обрання запобіжного заходу зазначив, що підозрюваний «вчинив особливо тяжкий злочин».

Тому ЄСПЛ рекомендує державним посадовцям добирати слова, доки справа не потрапила до суду, а людина не отримала обвинувальний вирок.

Презумпцію невинуватості порушили. Що за це буде?

Перш за все людина має право на відшкодування завданих збитків. І якщо буде відповідне рішення суду (національного чи міжнародного), доведеться платити коштом державного бюджету. Тобто замість того, щоб фінансувати відбудову чи Сили оборони, українці спонсоруватимуть чиїсь необачні висловлювання.

Інші наслідки – репутаційні. Міжнародна спільнота буде з недовірою ставитися до української судової системи, матиме сумнів у її справедливості.

Наприклад, одним із аргументів для відмови сербського суду екстрадувати колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, засудженого за відмивання доходів, стали слова Зеленського: «Андрій Наумов – зрадник».

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Коли судять російських загарбників чи інших шкідників національної безпеки, емоції часом можуть виходити на перший план. Але попри всі обставини та запеклу війну, нам потрібно залишатися правовою державою. Саме ця цивілізованість показує разючу різницю між нами та російською федерацією, де немає жодної поваги до прав людини та верховенства права.

Крім того, міжнародні партнери підтримують нас ще й тому, що ми розділяємо спільні цінності, а отже Україна має й далі їх утверджувати — у тому числі через ефективну протидію корупції.