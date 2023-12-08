Ще одному судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід

До судді, якого разом із трьома іншими підозрюють в отриманні хабаря розміром 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна, застосували запобіжний захід.

"ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суддю триматимуть під вартою 60 днів.

Деталі справи: