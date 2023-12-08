Ще одному судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід

До судді, якого разом із трьома іншими підозрюють в отриманні хабаря розміром 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна, застосували запобіжний захід.
"ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Суддю триматимуть під вартою 60 днів.
Деталі справи:
- СБУ передала до суду справу експрезидента "Мотор Січі" та арештувала активи на 12 млрд грн. Мова йшла про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
- Згодом у Києві за підозрою в хабарі по справі Богуслаєва затримали 4 суддів Апеляційного суду. Неправомірна вигода призначалася за зняття арешту з майна підозрюваних.
- Згодом НАБУ підтвердило затримання на хабарі 4 суддів Київського апеляційного суду.
- Одному із суддів-хабарників Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави.