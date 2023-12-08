«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
​Зеленський звільнив Веніславського з посади представника президента в Раді
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Законопроєкт про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США
Чи буде Україна на 60-й Венеційській бієнале?
Чи буде Україна на 60-й Венеційській бієнале?
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
ГоловнаПраво

Ще одному судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід

Чиновника триматимуть під вартою 60 днів, проте із альтернативою внесення застави.

Ще одному судді Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід
Фото: ukrainepravo.com

До судді, якого разом із трьома іншими підозрюють в отриманні хабаря розміром 35 тис. дол. США за ухвалення рішення про скасування арешту майна,  застосували запобіжний захід. 

"ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 997 608 грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", – повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

Суддю триматимуть під вартою 60 днів.

Деталі справи:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies