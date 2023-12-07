У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
ГоловнаСуспільствоПодії

Проректора одного зі столичних вишів правоохоронці підозрюють у хабарництві

47-річного професора затримали безпосередньо під час передачі йому грошей.

Проректора одного зі столичних вишів правоохоронці підозрюють у хабарництві
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Поліцейські викрили проректора з навчально-методичної роботи столичного університету в отриманні хабара від студентів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

“Науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу”, – розповіли в поліції.

Підписуйтесь на наш Google News

Правоохоронці також зазначили, що 47-річного професора затримали безпосередньо під час передачі йому грошей.

Чоловік перебуває під вартою із можливістю внесення застави. Також в суді вирішується питання щодо відсторонення науковця від займаної посади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies