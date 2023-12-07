Проректора одного зі столичних вишів правоохоронці підозрюють у хабарництві

47-річного професора затримали безпосередньо під час передачі йому грошей.

Поліцейські викрили проректора з навчально-методичної роботи столичного університету в отриманні хабара від студентів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

“Науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці також зазначили, що 47-річного професора затримали безпосередньо під час передачі йому грошей.

Чоловік перебуває під вартою із можливістю внесення застави. Також в суді вирішується питання щодо відсторонення науковця від займаної посади.