Ще одну родину вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини, – Прокудін

Ще одна українська родина повернулася на підконтрольну територію.

Як повідомив голова Херсонської ОВА, прийомна сімʼя, яка виховує дитину, позбавлену батьківського піклування, не могла самостійно виїхати з лівобережжя. Тому на допомогу прийшла громадська організація “Save Ukraine”. І вже сьогодні вони – на підконтрольній Україні території.

Також вдалося вивезти 18-річну дівчину з Голої Пристані, яку незаконно депортували до Росії.

Росія систематично викрадає та вивозить цивільних із ТОТ: