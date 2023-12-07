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Ще одну родину вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини, – Прокудін

Разом із родиною вдалося вивезти 18-річну дівчину з Голої Пристані, яку незаконно депортували до Росії. 

Ще одну родину вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини, – Прокудін
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Ще одна українська родина повернулася на підконтрольну територію. 

Як повідомив голова Херсонської ОВА, прийомна сімʼя, яка виховує дитину, позбавлену батьківського піклування, не могла самостійно виїхати з лівобережжя. Тому на допомогу прийшла громадська організація “Save Ukraine”. І вже сьогодні вони – на підконтрольній Україні території. 

Також вдалося вивезти 18-річну дівчину з Голої Пристані, яку незаконно депортували до Росії.

Росія систематично викрадає та вивозить цивільних із ТОТ: 

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