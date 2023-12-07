Ще одну родину вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини, – Прокудін

Ще одна українська родина повернулася на підконтрольну територію.
Як повідомив голова Херсонської ОВА, прийомна сімʼя, яка виховує дитину, позбавлену батьківського піклування, не могла самостійно виїхати з лівобережжя. Тому на допомогу прийшла громадська організація “Save Ukraine”. І вже сьогодні вони – на підконтрольній Україні території.
Також вдалося вивезти 18-річну дівчину з Голої Пристані, яку незаконно депортували до Росії.
Росія систематично викрадає та вивозить цивільних із ТОТ:
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог викрав майже 20 тисяч українських дітей.
- Окупаційні адміністрації готують нові списки українських дітей для депортації. Попри те, що діти мають родичів в Україні, їх не повертають додому, і спрощують процес усиновлення.
- 28 тисяч цивільних українців перебувають у російському полоні.