Суд скасував право оренди і повернув Києву 17 га землі у Голосіївському районі, - прокуратура

Набрало законної сили рішення суду, яким громаді Києва повернули 17 га землі у Голосіївському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У квітні 2023 року Господарський суд Києва підтримав позицію міської прокуратури щодо незаконної реєстрації за приватним товариством права оренди земельної ділянки по вул. Промисловій площею майже 17 га вартістю понад 700 млн грн.

Встановили, що приватне товариство у березні 2020 року, більш ніж через рік після припинення йому права оренди землі Київрадою, без будь-яких правових підстав здійснило реєстрацію права користування (оренди) на згадану ділянку. Після набуття права власності на промислову базу загальною площею 155 кв.м, підприємство зареєструвало зміни права користування за іншим товариством.

Ці дії були здійснені з порушенням вимог законодавства, бо на той час будь-яких інших рішень про передачу в оренду земельної ділянки Київська міська рада не ухвалювала. Також право оренди не могло перейти від одного товариства до іншого, оскільки попередній власник майна не був законним користувачем земельної ділянки.