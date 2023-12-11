Ексакціонер Олександр Вітязь намагатиметься повернути акції Приватбанку через суд

У суді розглянуть справу про визнання недійсним договору продажу акцій під час націоналізації банку.

Господарський суд міста Києва 12 грудня 2023 року розглядатиме справу за позовом колишнього акціонера ПриватБанку – Олександра Вітязя до Міністерства фінансів України про визнання недійсним договору продажу акцій під час націоналізації ПриватБанку державі та зобов'язання повернути йому акції ПриватБанку.

Як повідомляє PrivatBank_Insider, судом також буде вирішуватися питання про закриття провадження у справі на підставі норм Закону 590-ІХ, так званого “антиколомойського” закону.

Засідання у справі буде відбуватись у закритому режимі.

Чим закінчувались схожі позови:

15 лютого 2023 року Велика палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета.

15 листопада, Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив неможливість скасування рішень, прийнятих під час націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.

Північний апеляційний суд міста Києва відхилив апеляційну скаргу ексакціонеру ПриватБанку Геннадія Боголюбова щодо забезпечення доказів, подану у справі за його ж позовом до фінустанови щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій в рамках націоналізації банку в 2016 році, витребування акцій ПриватБанку та відновлення становища що існувало до порушення.

Хто такий Олександр Вітязь: