Ексакціонер Олександр Вітязь намагатиметься повернути акції Приватбанку через суд

Господарський суд міста Києва 12 грудня 2023 року розглядатиме справу за позовом колишнього акціонера ПриватБанку – Олександра Вітязя до Міністерства фінансів України про визнання недійсним договору продажу акцій під час націоналізації ПриватБанку державі та зобов'язання повернути йому акції ПриватБанку.
Як повідомляє PrivatBank_Insider, судом також буде вирішуватися питання про закриття провадження у справі на підставі норм Закону 590-ІХ, так званого “антиколомойського” закону.
Засідання у справі буде відбуватись у закритому режимі.
Чим закінчувались схожі позови:
- 15 лютого 2023 року Велика палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета.
- 15 листопада, Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив неможливість скасування рішень, прийнятих під час націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.
- Північний апеляційний суд міста Києва відхилив апеляційну скаргу ексакціонеру ПриватБанку Геннадія Боголюбова щодо забезпечення доказів, подану у справі за його ж позовом до фінустанови щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій в рамках націоналізації банку в 2016 році, витребування акцій ПриватБанку та відновлення становища що існувало до порушення.
Хто такий Олександр Вітязь:
- До націоналізації державою ПриватБанку, Олександр Вітязь був заступником голови правління банку та його міноритарним акціонером.
- У 2017 році О.Вітязь майже синхронно із іншими ексвласниками, ексменеджерами банку подали позови про оскарження націоналізації та bail-in. На думку адвокатів ПриватБанку це було зроблено не лише для того, щоб повернути втрачені кошти, а і для того, щоб використати негативні для держави рішення, як то, наприклад, “скасування націоналізації” у якості прецеденту для захисту інтересів ексвласників банку у судових справах за кордоном.