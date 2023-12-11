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Ексакціонер Олександр Вітязь намагатиметься повернути акції Приватбанку через суд

У суді розглянуть справу про визнання недійсним договору продажу акцій під час націоналізації банку.

Ексакціонер Олександр Вітязь намагатиметься повернути акції Приватбанку через суд
Фото: EPA/UPG

Господарський суд міста Києва 12 грудня 2023 року розглядатиме справу за позовом колишнього акціонера ПриватБанку – Олександра Вітязя до Міністерства фінансів України про визнання недійсним договору продажу акцій під час націоналізації ПриватБанку державі та зобов'язання повернути йому акції ПриватБанку. 

Як повідомляє PrivatBank_Insider, судом також буде вирішуватися питання про закриття провадження у справі на підставі норм Закону 590-ІХ, так званого “антиколомойського” закону.    

Засідання у справі буде відбуватись у закритому режимі.

Чим закінчувались схожі позови:

  • 15 лютого 2023 року Велика палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета.
  • 15 листопада, Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив неможливість скасування рішень, прийнятих під час націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.
  • Північний апеляційний суд міста Києва відхилив апеляційну скаргу ексакціонеру ПриватБанку Геннадія Боголюбова щодо забезпечення доказів, подану у справі за його ж позовом до фінустанови щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій в рамках націоналізації банку в 2016 році, витребування акцій ПриватБанку та відновлення становища що існувало до порушення.

Хто такий Олександр Вітязь:

  • До націоналізації державою ПриватБанку, Олександр Вітязь був заступником голови правління банку та його міноритарним акціонером.  
  • У 2017 році О.Вітязь майже синхронно із іншими ексвласниками, ексменеджерами банку подали позови про оскарження націоналізації та bail-in. На думку адвокатів ПриватБанку це було зроблено не лише для того, щоб повернути втрачені кошти, а і для того, щоб використати негативні для держави рішення, як то, наприклад, “скасування націоналізації” у якості прецеденту для захисту інтересів ексвласників банку у судових справах за кордоном.  
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