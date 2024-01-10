Окружний адмінсуд вирішив поновити суддю Львова на посаді. Верховний Суд оскаржить це рішення

Київський окружний адміністративний суд розпорядився поновити на посаді звільненого з Верховного суду Богдана Львова.
Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.
10 січня окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний Львова про визнання протиправним та скасування наказу Голови Верховного Суду, яким він відрахував суддю зі штату. Тепер адмінсуд вимагає поновити суддю і нарахувати й виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.
ВС заявив, що оскаржить це рішення.
"Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.
Що відомо про справу судді Богдана Львова
- Восени минулого року журналісти "Схем" виявили у Львова російський паспорт. Тоді за перевірку взялися правоохоронні органи. А на сайті Офісу Президента України навіть з’явилася петиція, яку зареєструвала депутатка Київради Аліна Михайлова. Вона закликала Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатися своїми повноваженнями і припинити громадянство Львова.
- Згодом Служба безпеки таки підтвердила наявність паспорта РФ у судді. Хоча Львов наявність громадянства РФ заперечував і заявляв, що довідка про отримання паспорта громадянина РФ є фальшивкою.
- Судді Касаційного господарського суду, який очолював Львова, не набрали голосів за звільнення його з посади.
- Тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв на підставі цих даних відрахував Львова зі штату ВС.