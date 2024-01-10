Окружний адмінсуд вирішив поновити суддю Львова на посаді. Верховний Суд оскаржить це рішення

КОАС розпорядився ще й виплатити судді середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Київський окружний адміністративний суд розпорядився поновити на посаді звільненого з Верховного суду Богдана Львова.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

10 січня окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний Львова про визнання протиправним та скасування наказу Голови Верховного Суду, яким він відрахував суддю зі штату. Тепер адмінсуд вимагає поновити суддю і нарахувати й виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу.

ВС заявив, що оскаржить це рішення.

"Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Що відомо про справу судді Богдана Львова