ДБР продовжує розслідування стосовно ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Державне бюро розслідувань (ДБР) досі веде досудове розслідування стосовно колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. Розслідування стосується кримінального провадження за статтею "Незаконне збагачення".

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на відповідь ДБР на інформаційний запит.

"Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі "BihusInfo" в сюжеті з назвою "Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв'язки з криміналітетом і теща-мільйонерка".

Досудове розслідування триває".

Втім, ДБР відмовилось повідомити, які слідчі дії було проведено в рамках розслідування та якою є подальша доля цього провадження.

При цьому ДБР послалось на таємницю слідства.

Хто такий Дмитро Тишлек і що йому закидають