ДБР продовжує розслідування стосовно ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Державне бюро розслідувань (ДБР) досі веде досудове розслідування стосовно колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. Розслідування стосується кримінального провадження за статтею "Незаконне збагачення".
Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на відповідь ДБР на інформаційний запит.
"Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі "BihusInfo" в сюжеті з назвою "Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв'язки з криміналітетом і теща-мільйонерка".
Досудове розслідування триває".
Втім, ДБР відмовилось повідомити, які слідчі дії було проведено в рамках розслідування та якою є подальша доля цього провадження.
При цьому ДБР послалось на таємницю слідства.
Хто такий Дмитро Тишлек і що йому закидають
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У жовтні журналісти Bihus info з'ясували, що Тишлек має дружину з російським паспортом і користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Міністр внутрішніх справ говорив, що якщо наведені журналістами дані підтвердяться, то Тишлека відсторонять. Посада заступника голови поліції для Тишлека не перша в структурі правоохоронних органів України – до цього він очолював різні департаменти Нацполіції.
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У листопаді НАЗК повідомило, що моніторить спосіб життя заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека. Також перевіряється виконання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
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Згодом стало відомо, що Тишлек повернувся на роботу після відсторонення. Службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі, згадуваними в журналістському розслідуванні.
- 19 грудня стало відомо, що Дмитро Тишлек подав у відставку.