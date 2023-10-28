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Клименко про скандал із заступником керівника Нацполіції Тишлеком: Буде відсторонений

Міністр запевнив, що "якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

Клименко про скандал із заступником керівника Нацполіції Тишлеком: Буде відсторонений
міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував скандал, у якому фігурує заступник Голови Нацполіції Дмитро Тишлек.

Як ідеться в дописі Клименка у телеграмі, Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію.

"Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі - неприпустимі. Особливо в час війни", - зазначив міністр.

Клименко запевнив, що "якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення".

"А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", -  додав очільник МВС.

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Нагадаємо, журналісти Bihus.Info провели розслідування та встановили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю й автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування. Дружина українського посадовця навіть після російського вторгнення не позбулася паспорта РФ. 

Також розслідувачі встановили, що теща Тишлека – Марія Балакай – до повномасштабного вторгнення РФ відвідувала Тишлеків в Україні. Під час одного з таких візитів влітку 2018-го на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК Новопечерські Липки у Києві. Одразу після оформлення Балакай виписала довіреність на дочку, передавши право розпоряджатися нерухомістю їй, і повернулася до Росії.

Після виходу розслідування його фігурант заявив, що факти із біографії та життя сім’ї "були викривлені", а оприлюднена інформація "не має нічого спільного із реальністю".

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