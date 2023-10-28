Росіяни спробувати провести штурми на шести напрямках, але безуспішно, - Генштаб ЗСУ

На Лиманському окупанти перегруповують свої війська.

Російські загарбники спробували провести штурми на шести напрямках фронту, але безуспішно.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Куп’янському ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

На Лиманському росіяни наступальних (штурмових) дій не вели, тут триває перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника.

На Авдіївському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак.

На Мар’їнському Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Упродовж доби відбулось 48 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

Окупанти завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Заруцьке, Тур’я Сумської області, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Заруцьке, Тур’я Сумської області, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області; на Куп’янському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Синьківка, Берестове Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Синьківка, Берестове Харківської області; на Лиманському обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області;

обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області; на Авдіївському також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області;

також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області; на Мар’їнському противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда;

противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда; на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області; на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гульйпільське, Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гульйпільське, Мала Токмачка, Роботине, Оріхів Запорізької області; на Херсонському окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, додаткові російські інструктори прибули до Білорусі, щоб проводити навчання операторів БпЛА.

Тим часом понад 1500 українських FPV-дронів Shrike, придбаних за кошти програми "Армія дронів", передали бійцям на Донецький напрямок.