У Херсоні під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції

Вчора під час масованого обстрілу Херсона під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі. Крім того, у Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"Минулої доби населені пункти Херсонського та Бериславського районів противник накривав вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Завдав противник і ракетного удару. Під артилерійський обстріл у Корабельному районі потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі", – зазначають у поліції.
Крім того, у Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.
- Вчора російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.