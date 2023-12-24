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У Херсоні під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції

У Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя.

У Херсоні під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції
Фото: Нацполіція

Вчора під час масованого обстрілу Херсона під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі. Крім того, у Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Минулої доби населені пункти Херсонського та Бериславського районів противник накривав вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Завдав противник і ракетного удару. Під артилерійський обстріл у Корабельному районі потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі", – зазначають у поліції.

Фото: Нацполіція

Крім того, у Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.

  • Вчора російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.
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