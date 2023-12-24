У Херсоні під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції

У Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя.

Вчора під час масованого обстрілу Херсона під артилерійський обстріл потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі. Крім того, у Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Минулої доби населені пункти Херсонського та Бериславського районів противник накривав вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків, авіації та БпЛА. Завдав противник і ракетного удару. Під артилерійський обстріл у Корабельному районі потрапив наряд поліції, який рухався на виклик на службовому автомобілі", – зазначають у поліції.

Фото: Нацполіція

Крім того, у Станіславі військові РФ скинули з дрона вибуховий пристрій на місцевого жителя. Внаслідок атаки 70-річний чоловік загинув на місці.