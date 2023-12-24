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Окупанти намагаються підкупити мешканців ТОТ за свідчення проти України

Людей хочуть переконати, нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення. 

Окупанти намагаються підкупити мешканців ТОТ за свідчення проти України
Фото: EPA/UPG

На ТОТ Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу “постраждалим від української агресії”. Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росія – це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор владімір путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців й вину за це все росія тепер намагається перекласти на свою жертву", – зазначають у спаротиві.

Також у підпіллі підкреслюють, на території, яка усім світом визнана Україною, росіяни розповідають про "українську агресію".

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