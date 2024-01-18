Головне за четвер, 18 січня: 114 бойових зіткнень, атака БпЛА на нафтобазу в Ленінградській області РФ, Коаліція артилерії

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 114 бойових зіткнень.

Загалом упродовж доби ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 січня – в нашій новині.

У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України. Її очолюватимуть Франція та США, а "метою є об'єднати зусилля країн-учасниць, аби допомогти України мати в короткостроковій та довгостроковій перспективі артилерійські сили, адаптовані до потреб контрнаступу та її армії майбутнього", цитує заяву Le Monde.

Учасницями коаліції зараз є 23 країни. Коаліція артилерії є частиною створеної на базі Контактної групи з питань оборони України "коаліції спроможностей".

Кілька таких коаліцій було створено останніми тижнями: Велика Британія та Норвегія очолюють коаліцію, присвячену морським озброєнням, Естонія та Люксембург – коаліцію щодо інформаційних технологій, Сполучені Штати очолюють коаліцію, присвячену військово-повітряним силам.

Міністр оборони України планував взяти участь у відкритті Коаліції артилерії очно, але скасував візит через участь у Ставці. Він виступав онлайн.

Подробиці – в новині.

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела.

"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", – повідомило джерело.

Також у розвідці повідомили, що це не вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ.

"Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув", – сказав співрозмовник.

Обґрунтованою вартість проїзду в метро Києва є понад 30 гривень, але до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Тариф востаннє піднімали в 2018 році. Тоді витрати метро на електроенергію складали 466 млн гривень.

"У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні – більш як 30 грн. Але як уже ви чули, Віталій Володимирович (Кличко – Ред.) сказав, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства (це ж не тільки метрополітен, але й Київпастранс), настільки зможуть", – сказав він.

Докладніше – в новині.

ДБР оголосило в розшук "близького родича львівського бізнесмена", якого підозрюють в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації. Мова, ймовірно, йде про сина Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича.

Про це у ефірі телемарафону поінформувала речниця ДБР Тетяна Сапьян, відповідаючи на питання, чи може вона прокоментувати, де Роман Гринкевич.

ДБР напередодні викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Спільники завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. П'ятьом членам угруповання вже повідомили про підозру, втім один з них досі переховується.

Докладно про справу – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів" на LB.

Результати дослідження Gradus Research в рамках проєкту "Градус суспільства під час війни" показали, що українці все більше відчувають втому. Більшість респондентів (55%) зазначають, що у їх житті останнім часом переважає втома — під час попередньої хвилі опитування у квітні 2023 року такий стан декларували 50% опитаних.

Серед інших найбільш поширених станів опитаних переважають напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%), розчарування (29%), обережність (28%), страх (28%) та гнів (25%).

Про інші підсумки опитування – в нашій новині.

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