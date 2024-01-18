Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський

Обґрунтованою вартість проїзду в метро Києва є понад 30 гривень, але до завершення війни ціну на квитки не будуть підвищувати. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Тариф востаннє піднімали в 2018 році. Тоді витрати метро на електроенергію складали 466 млн гривень.

"У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні – більш як 30 грн. Але як уже ви чули, Віталій Володимирович (Кличко – Ред.) сказав, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства (це ж не тільки метрополітен, але й Київпастранс), настільки зможуть", – сказав він.

Брагінський також вважає, що отримання коштів від розміщення реклами в метрополітені напряму не допомогло б КП стати прибутковим. Він каже, що його задовольняє фінансування коштом Києва. Зараз, як відомо, кошти ідуть до "Київреклами".

"Для того, щоб підприємство не було збитковим, воно має отримувати кошти від своєї профільної діяльності. Воно не отримує коштів від профільної. А додаткова непрофільна діяльність ніколи не перекриє збиток у три мільярди гривень. Від реклами ти не отримуєш стільки доходу", – сказав він.

Нинішня вартість однієї поїздки в метро Києва – вісім гривень. Вона фіксована незалежно від того, скільки станцій потрібно проїхати пасажиру. Окрім того, поїздки можуть коштувати менше, якщо придбати проїзні. У 2021 у КП говорили, що незабаром підвищать тариф, оскільки реальна вартість поїздки перевищила 20 гривень.