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Голова Київського метрополітену не вважає загрозливим появу води на станціях

"Академмістечко" ремонтуватимуть "власними силами", а на "Олімпійській" працює дренажна система і дебіт води, а його словами, не збільшується. 

Голова Київського метрополітену не вважає загрозливим появу води на станціях
Тунель де станції Академмістечко
Фото: Hromadske

Керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив, що поява води станціях не загрожує пасажирам. У інтерв'ю LB.ua він заявив, що на Оболоні, де через зведення ТРЦ "Дрімтаун" були застереження щодо можливого просідання, "повністю сухий тунель".

Брагінський сказав, що лотки для води призначені саме для води, і в її появі там немає нічого дивного. Стосовно станції метро "Академмістечко", де через стелю сочиться вода, він сказав, що на гідроізоляційні роботи потрібні дуже великі кошти. При цьому він говорив, що торік метрополітен не наполягав на збільшенні витрат на ремонт, бо там все нормально.

"Ненормально — це коли загрожує безпеці перевезень. Коли на станції через сніг, дощ десь крапає вода, можна зробити водовідведення, щоб це не заважало нашим пасажирам. Але це не загрожує людям. На «Академмістечку», коли йде дощ, там гідроізоляція слабка і десь вода просочується. Ми власними силами ліквідовуємо ці течі", – сказав він.

За його словами, ремонт на цій станції проведуть "власними силами".

"На «Олімпійській» вода дійсно є в тунелі. Станція побудована у водонасичених ґрунтах, тому там постійно працює дренажна система. Дебіт води однаковий, він не збільшується. Тобто вода є, але ми її відкачуємо. Від «Героїв Дніпра» до станції «Почайна» тунелі стабільні, просідання немає. Там під час будівництва «Дрімтауну» застосували безпекові заходи з гідроізоляції та укріплення тунелів, тому ситуація повністю стабільна", – запевнив керівник КП. 

У грудні 2023 про просідання тунелів внаслідок будівництва "Дрімтауну" говорив депутат Київради Андрій Вітренко. Він сказав, що також є просідання тунелів з порушення габаритності на станціях "Почайна" і "Контрактова площа".

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