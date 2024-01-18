​Рівень працевлаштованості українців виріс втричі, а гнів змінився на втому, - дослідження

Відсоток працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або частковий робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року. Непрацевлаштованими залишаються 28% респондентів, і 8% — мають роботу, але не працюють.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research в рамках проєкту "Градус суспільства під час війни".

Водночас збільшилася кількість опитаних, які отримують заробітну плату і впевнені, що будуть отримувати її в майбутньому — їх частка вперше від початку війни становить більше половини (55%), тоді як у березні 2022 року вона складала 21%.

Також більше третини українців вважають, що для відновлення нормального життя після війни потрібно понад п’ять років.

37% респондентів під час проведення останньої хвилі дослідження зазначили про це — у квітні 2023 року їх частка складала 31%.

Термін "до року" для відновлення життя, у свою чергу, прогнозують 12% опитаних, 1-2 роки — 11%, а до 5 років — 19%.

Результати дослідження також показали, що українці все більше відчувають втому. Так, більшість респондентів (55%) зазначають, що у їх житті останнім часом переважає втома — під час попередньої хвилі опитування у квітні 2023 року такий стан декларували 50% опитаних.

Серед інших найбільш поширених станів опитаних переважають напруженість (43%), роздратування (32%), безсилля (31%), розчарування (29%), обережність (28%), страх (28%) та гнів (25%).

Також, за даними опитування, українці все більше спілкуються українською у побуті. Частка опитаних українців, що спілкуються в побуті українською мовою, зростає і наразі складає 65%. Для порівняння: у квітні 2022 року державною мовою в побуті спілкувалися близько половини респондентів (53%), а вже за рік (квітень 2023) їх кількість збільшилася до 61%.

"Результати останньої хвилі дослідження продемонстрували, що українці все більше відчувають втому та безсилля через невизначеність і мінливість війни. Але попри таке емоційне напруження, вони активно повертаються до роботи й будують плани на майбутнє. До того ж, українці все більше спілкуються українською в побуті, що свідчить про посилення національної свідомості й згуртованості", - зазначила Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research.

У рамках проєкту “Градус суспільства під час війни” Gradus Research провів дев’ять хвиль дослідження настроїв українців під час війни: І хвиля — 28 лютого-1 березня 2022 , ІІ хвиля — 8 березня 2022, ІІІ хвиля — 28 березня 2022, IV хвиля — 20 квітня 2022, V хвиля — 23 травня 2022, VI хвиля — 28-30 липня 2022, VII хвиля — 27-30 грудня 2022, VIII хвиля — 24-25 квітня 2023, IX хвиля — 20-23 грудня 2023. У дев’ятій хвилі анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1330 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.

Минулого року дослідження показало, що 88% українців відчувають високий рівень стресу через війну. Найпоширенішим станом також називали втому, але водночас 43% мають почуття надії.